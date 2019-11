As mais lidas

A Associação de Futebol de Ponta Delgada implementou, desde a semana passada, a decisão que acaba com as goleadas acima de cinco golos de diferença nos escalões de Benjamins (Sub-10 e Sub-11) e Infantis (Sub-12 e Sub-13).

