AFAA cria “Galeria Solidária” a favor da luta oncológica

O Núcleo Regional dos Açores (NRA) da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) foi a instituição escolhida pela Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores (AFAA) para uma iniciativa de angariação de verbas através do projeto “Galeria Solidária”.

A “Galeria Solidária”, que consiste na venda de fotografias de grandes dimensões (tamanho 40x60 cm), pelo valor de 50 euros, revertem na totalidade a favor do Núcleo Regional dos Açores da Liga Portuguesa Contra o Cancro, refere nota de imprensa, que adianta que o projeto foi inaugurado no passado sábado, na Rua Machado dos Santos, em Ponta Delgada.





As fotografias, que estão expostas para venda, podem ser adquiridas no Atelier de Fotografia Silva Moura, sito na Rua Fernão Jorge n.º 16, Paim, em Ponta Delgada.





As verbas angariadas na “Galeria Solidária” destinam-se a apoiar o NRA da LPCC na prevenção do cancro, no apoio social e na humanização e assistência ao doente oncológico bem como na formação e investigação em oncologia.