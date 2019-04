As mais lidas

De acordo com nota, foi registado um total de seis trabalhadores em greve e um impacto no funcionamento em três das 54 lojas desta rede de serviços de atendimento ao público.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok