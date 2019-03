Açores reforçam vigilância sismovulcânica com investimento de 300 mil euros

O secretário regional da Saúde afirmou, em Angra do Heroísmo, que a vigilância sismovulcânica nos Açores será reforçada de forma permanente com o acordo celebrado entre o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) e o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

“Este acordo, que aprofunda a cooperação histórica entre estas duas instituições, acrescenta segurança às populações face aos fenómenos naturais”, salientou Rui Luís, citado em nota de imprensa.





A verba de 300 mil euros concedida pela Proteção Civil ao CIVISA representa um investimento na prevenção, previsão e investigação cientifica de catástrofes naturais, garantindo uma vigilância sismovulcânica permanente do território dos Açores e da área submarina envolvente.





“O protocolo celebrado permite ao SRPCBA usufruir de informação técnica e científica, e de aconselhamento do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores em situações de sismo, erupções vulcânicas, derrocadas, contaminação de aquíferos ou cheias”, referiu Rui Luís.





Desta forma, a Proteção Civil terá acesso a informação contínua e em tempo real produzida pelo CIVISA, tornando ainda mais rápidas e eficientes as medidas de prevenção e de socorro às populações.





Ao abrigo do acordo celebrado esta sexta-feira, compete ao Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, a atualização e funcionamento das redes de monitorização permanentes existentes na Região, o desenvolvimento das infraestruturas de aquisição, transmissão e armazenamento de dados e imagem, a elaboração estudos de caráter técnico-científico, o fomento de ações de formação na área da resposta a situações de crise e a realização de exercícios e simulações.





Ao serviço deste sistema de vigilância estão 23 investigadores do CIVISA, que irão garantir o desenvolvimento das atividades estabelecidas no protocolo assinado com o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.