Açores premiados em evento internacional por investigação aplicada em recursos cinegéticos

O secretário regional da Agricultura e Florestas considerou que o prémio "Investigação Aplicada em Recursos Cinegéticos", atribuído à comunicação intitulada “Caça nos Açores – a importância de uma gestão adaptativa”, no âmbito do Cimeira da Fauna e Gestão Cinegética - Wildlife & Game Management Innovation Summit 2019, constitui o reconhecimento internacional do bom trabalho que tem vindo a ser feito no arquipélago em termos da política cinegética.