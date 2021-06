"Imunidade de grupo nos Açores poderá ser atingida em julho"

Segundo o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, a região terá “uma majoração de vacinas para garantir a inoculação nas ilhas sem hospital”, que será, também, acompanhada pelo apoio de “uma equipa nova de militares: seis enfermeiros, dois médicos e um farmacêutico”.

José Manuel Bolieiro, que falava em conferência de imprensa no Palácio de Santana, em Ponta Delgada, acompanhado do vice-presidente e do secretário regional da Saúde e do Desporto, adiantou que esta é uma majoração concedida pelo Governo da República, que disponibilizará cerca de 30 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19.

Assim, e tendo a ilha do Corvo já atingido a imunidade à doença causada pelo novo coronavírus em março, as 15 mil doses que vão chegar à região já esta semana, serão distribuídas pelas ilhas de Santa Maria, Graciosa, Pico, São Jorge e Flores.

Com esta iniciativa, o executivo antecipa a “estimativa de calendário de cumprimento do objetivo imunidade comunitária”, que prevê que 70% da população esteja vacinada.

A expectativa do Governo açoriano é que, “durante o mês de julho”, a região possa atingir a “imunidade comunitária em todas as ilhas”, afirmou José Manuel Bolieiro, acrescentando que os Açores têm, neste momento, “em ‘stock’ do contingente da região 9.662 vacinas”.

“Adquirida esta majoração de vacinas e esta equipa, as ilhas com hospital, designadamente as ilhas de São Miguel, Terceira e Faial, contarão com o reforço da aplicação e alocação das vacinas do nosso próprio ‘stock’, do nosso contingente, para reforço”, começando “pela ilha de São Miguel, porque é, neste momento, a única com [casos de Covid-19] ativos”.