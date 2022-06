Açores com 4528 novos casos positivos e 100 pessoas internadas

Na atualização semanal da situação epidemiológica da região, a Autoridade de Saúde Regional, refere que em São Miguel foram registados 2925 novos casos, em Santa Maria 122, na Terceira 848 novos casos, o Pico 209, São Jorge 52, Graciosa 53, Faial 252 e Flores 67.





A ilha do Corvo é a única que na última semana não registou qualquer caso positivo e não regista, atualmente, casos positivos ativos de Covid-19.





A Autoridade de Saúde Regional dá conta de 5029 recuperações.





No que diz respeito a internamentos, há 100 pessoas internadas no total dos três hospitais da Região, com uma em Cuidados Intensivos (Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada).





A Autoridade de Saúde Regional explica que há 73 pessoas internadas no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, sendo 35 por outros motivos e positivos à Covid-19 e 38 por motivo Covid-19. O Hospital da Horta, na ilha do Faial, tem nove pessoas internadas, sendo dois por outros motivos e positivos à Covid-19 e sete por motivo de Covid-19. O Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira tem 18 internados, sendo sete por outros motivos e positivos à Covid-19 e 11 por motivo de Covid-19.





A região tem agora 4425 casos ativos de infeção, sendo 71 em Santa Maria, 2996 em São Miguel, 897 na Terceira, 130 no Pico, 60 em São Jorge, 27 na Graciosa, 196 no Faial, 48 nas Flores e o Corvo não regista qualquer caso ativo.





Os Açores registam desde do início da pandemia 112 mortes associadas à Covid-19.