Açores com 25 novos casos e 12 recuperações nas últimas 24 horas

Em São Miguel, 19 dos novos casos correspondem a transmissão comunitária. Outros dois estão associados à cadeia de transmissão local existente na ilha do Pico, sendo que a mesma passa a ser partilhada entre as duas ilhas.





No Faial, o novo caso diz respeito a um viajante não residente que obteve resultado positivo no rastreio por sintomatologia.





Em São Jorge, o novo caso positivo integra a cadeia pré-existente partilhada entre o Faial e São Jorge.





À data de hoje estão internados 11 doentes, todos no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com três em Unidade de Cuidados Intensivos.





Estão ativas 10 cadeias de transmissão local primária em todo o arquipélago, sendo duas na Graciosa, uma no Faial, uma partilhada entre Pico e São Miguel, cinco na Terceira e uma partilhada entre Faial e São Jorge.





Foram registadas 12 recuperações nos Açores nas últimas 24 horas, sendo nove em São Miguel, uma na Terceira, uma em São Jorge e uma na Graciosa.





O arquipélago regista presentemente 281 casos positivos ativos, sendo 242 em São Miguel, 15 na Terceira, 10 na Graciosa, sete no Faial, quatro no Pico e três em São Jorge.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.641 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 8.153 pessoas e 41 faleceram.