Açores com 24 novos casos e 22 recuperações nas últimas 24 horas

Em São Miguel foram diagnosticados 10 novos casos na Ribeira Grande (cinco em Rabo de Peixe, dois nas Calhetas, dois em Santa Bárbara e um na Ribeirinha).





No concelho de Ponta Delgada foram diagnosticados seis novos casos (um nos Fenais da Luz, dois em São Roque, um nos Arrifes, um na Covoada e um em São Vicente Ferreira).





No concelho da Lagoa há cinco novos casos (um no Cabouco e quatro em Santa Cruz).







No concelho do Nordeste há um caso na Vila do Nordeste





Na ilha de Santa Maria há dois casos em Vila do Porto.





De acordo com Autoridade de Saúde Regional, em São Miguel, 21 dos novos casos são em contexto de transmissão comunitária e o outro é relativo a um viajante, não residente, proveniente de voo de Portugal continental, com teste positivo ao 6.º dia.





Quanto aos novos casos positivos de Santa Maria, um refere-se a passageiro proveniente de Boston que testou positivo ao 12.º dia, e outro caso é relativo a passageiro proveniente de São Miguel, que também testou positivo ao 12.º dia.





Diz a ASR que após a identificação inicial como caso positivo, revelado no passado dia 14 de abril, de um indivíduo residente em Vila Franca do Campo, mas que se revelou posteriormente ser falso positivo, deixou de contar como positivo.





A Autoridade de Saúde Regional, explica ainda, que no decurso da investigação epidemiológica procedeu-se à realocação de três casos positivos, nomeadamente um caso que se encontrava alocado na freguesia da Fajã de Baixo, mas que se encontra na freguesia de São Pedro; outro caso positivo que se encontrava alocado à freguesia dos Arrifes, mas que se encontra na freguesia de São Pedro, todos e no concelho de Ponta Delgada. Um caso positivo que se encontrava alocado à freguesia da Ribeira Seca, concelho da Ribeira Grande é da freguesia da Matriz da Ribeira Grande.





No seguimento de alta de dois internados no Hospital Santo Espírito da Ilha Terceira, alocados à freguesia de Santa Luzia, concelho de Angra do Heroísmo, procedeu-se à realocação destes dois casos positivos para a freguesia de Santa Cruz, concelho da Praia da Vitória.





Também nas últimas 24 horas foram registadas 22 recuperações, todas em São Miguel, sendo uma na Lagoa, três em Ponta Delgada, cinco na Ribeira Grande, 12 em Vila Franca do Campo e uma no Nordeste.





Estão agora internados 14 doentes, sendo 13 no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, com quatro doentes em Unidade de Cuidados Intensivos; e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em Unidade de Cuidados Intensivos.





Em vigilância ativa estão 1.421 pessoas.





Estão ativas duas cadeias de transmissão, uma partilhada entre as ilhas de São Miguel e Terceira; e uma na Terceira.





À data de hoje a Região conta com 316 casos positivos ativos, sendo 300 em São Miguel, sete na Terceira, sete em Santa Maria, um nas Flores e um no Faial.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.731 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.264 pessoas e 31 pessoas faleceram.