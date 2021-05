Açores com 17 novos casos e 31 recuperados nas últimas 24 horas

De acordo com comunicado da Autoridade de Saúde Regional, no concelho de Ponta Delgada foram registados sete novos casos (seis nas Capelas e um nos Arrifes).





No concelho da Ribeira Grande há dois novos casos (um em Rabo de Peixe e um nos Fenais da Ajuda).





No concelho da Lagoa há um novo caso, no Rosário.





No concelho de Vila Franca do Campo foram registados sete novos casos (dois em Ponta Garça, dois em Água de Alto, dois em São Pedro e um em São Miguel).







Todos os casos referentes à ilha de São Miguel foram registados em contexto de transmissão comunitária.





Os Açores contam com uma cadeia ativa, na ilha das Flores.





Em igual período foram registadas 31 recuperações, todas em São Miguel (nove na Lagoa, nove na Ribeira Grande, cinco em Ponta Delgada, cinco em Vila Franca e três no Nordeste).







Estão presentemente 831 pessoas em vigilância ativa.





Estão internados sete doentes, sendo seis no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada e um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira.





Não há registo hoje de doentes em cuidados intensivos.





À data de hoje a Região conta com 174 casos positivos ativos, sendo 165 em São Miguel, seis nas Flores, dois em Santa Maria e um na Terceira.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados 4.981 casos positivos de Covid-19 nos Açores, tendo recuperado da doença 4.654 pessoas e 31 faleceram 31.