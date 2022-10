Açores com 149 casos ativos, menos 18 do que na semana passada

No boletim epidemiológico semanal, indica-se que foram identificados 130 novos casos na região: três em Santa Maria, 87 em São Miguel, 24 na Terceira, dois na Graciosa, cinco no Pico e nove no Faial.

Atualmente, os Açores contam com 149 casos ativos: um em Santa Maria, 106 em São Miguel, 28 na Terceira, três na Graciosa, dois no Pico e nove no Faial.

As ilhas de São Jorge, Corvo e Flores não têm qualquer infetado com covid-19.

Existem cinco internados por motivo de covid-19 nos hospitais da região (nenhum deles em cuidados intensivos), estando quatro no hospital de Ponta Delgada e um na Terceira.

No arquipélago, foram administradas 568.536 mi vacinas, estando 92,5% (218.720) com a vacinação completa e 54,9% com a vacinação de reforço (54,9%).

Na população dos cinco aos 11 anos, 44% das pessoas têm a vacinação iniciada (7.509) e 28,9% encontra-se com a vacinação completa (4.913).

Desde o início da pandemia, em março de 2020, foram confirmados na região 121.032 casos de infeção por SARS-CoV-2, 117 óbitos por covid-19 e 120.452 recuperações.