Açores com 14 novos casos e 13 recuperados nas últimas 24 horas

O boletim diário da Autoridade de Saúde Regional, indica que em São Miguel três dos novos casos resultam do rastreio à chegada a viajantes, sendo um residente e dois não residentes. Os restantes são em contexto de transmissão comunitária.





Por concelhos, Ponta Delgada regista quatro novos casos, Ribeira Grande oito novos casos e Lagoa um novo caso.





No Faial o novo caso foi registado na freguesia do Salão, concelho da Horta, originando uma nova cadeia de transmissão local primária.





À data de hoje há sete doentes internados, sendo cinco no Hospital do Divino Espírito Santo, em Ponta Delgada, com um em cuidados intensivos; um no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, em cuidados intensivos; e um no Hospital da Horta, também em cuidados intensivos.





Nas últimas 24 horas foi extinta uma cadeia de transmissão local no Faial, mas surgiu outra, mantendo-se ativas no arquipélago oito cadeias, sendo cinco na Terceira, uma no Faial, uma no Pico e uma partilhada entre o Faial e o Pico.





Em vigilância ativa estão hoje 243 pessoas.





Nas últimas 24 horas foram registadas 13 recuperações, sendo duas na Terceira, três no Faial e oito em São Miguel.





O arquipélago regista presentemente 122 casos positivos ativos, sendo 98 em São Miguel, 12 no Faial, oito na Terceira e quatro no Pico.





Desde o início da pandemia foram diagnosticados nos Açores 8.973 casos positivos de Covid-19, tendo recuperado da doença 8.632 pessoas e 42 faleceram 42.