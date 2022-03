Açores com 1,6 milhões de dormidas até outubro, menos um milhão do que em 2019

Segundo o relatório de atividade turística do Serviço Regional de Estatística dos Açores (SREA) relativo a outubro de 2021, publicado hoje na sua página de internet, nos primeiros 10 meses do ano, a região contabilizou 1.658.979 dormidas em estabelecimentos hoteleiros (hotéis, hotéis-apartamentos, apartamentos turísticos e pousadas), turismo em espaço rural e alojamento local.

O número é mais do dobro (117%) do verificado em igual período de 2020 (764.633), mas fica abaixo do registado no ano de 2019, em que ainda não tinha sido declarada a pandemia de Covid-19.

Em comparação com o período entre janeiro e outubro de 2019, em que se registaram 2.683.014 dormidas, há uma quebra de cerca de um milhão de dormidas, equivalente a 38,2%.

Essa redução verifica-se, sobretudo, nas dormidas de residentes no estrangeiro, que baixam de ​1.651.517, em 2019, para 662.473, em 2021.

Foi entre os residentes no estrangeiro que se registou, por outro lado, a maior subida nas dormidas entre janeiro e outubro face a 2020 (148%), tendo os residentes em Portugal verificado ainda assim um aumento de 100,3%.

Os residentes nacionais estão agora em maioria, representando quase um milhão de dormidas (996.506) nos primeiros 10 meses do ano, face às 662.473 dormidas de residentes estrangeiros.

Só no mês de outubro verificaram-se 228.068 dormidas nos diferentes tipos de alojamentos turísticos nos Açores, “um acréscimo de 148,4% relativamente a outubro de 2020”.

Quanto ao número de hóspedes, contabilizaram-se 525.889 nos primeiros 10 meses do ano, o que representou “uma taxa de variação positiva de 105,5%, relativamente ao mesmo período de 2020”, enquanto a nível nacional se registou “uma variação homóloga positiva de 31,0%”.

Mais de 1 milhão das dormidas entre janeiro e outubro registaram-se em estabelecimentos hoteleiros (1.031.083), “valor superior em 115,2% ao registado em igual período de 2020”.

Todas as ilhas do arquipélago aumentaram o número de dormidas em alojamentos turísticos, em comparação com 2020, tendo os maiores crescimentos sido registados no Faial (220,6%), em São Jorge (129,4%%), em São Miguel (123,1%) e no Pico (121,6%).

A ilha de São Miguel, com cerca de 673,4 mil dormidas, “concentrou 65,3% do total das dormidas” em estabelecimentos hoteleiros ​​​​​​​nos Açores, seguindo-se a Terceira com 154,4 mil dormidas (15,0%), o Faial com 79,6 mil dormidas (7,7%) e o Pico de 49,4 mil dormidas (4,8%).

Nesta tipologia, “os proveitos totais registaram uma variação positiva de 155,9% e os proveitos de aposento uma variação positiva de 163,9%, relativamente ao período homólogo de 2020”.

“Em outubro, o rendimento médio por quarto utilizado (Average Daily Rate) foi de 72 euros”, revelou o SREA.

O turismo em espaço rural é a tipologia com menos dormidas nos Açores nesse período (46.675), mas foi a que registou maiores aumentos tanto em outubro (250%), como no valor acumulado (192,7%).

É também a única tipologia em que o número de dormidas de residentes no estrangeiro (24.360) supera a de residentes em Portugal (22.315), tendo-se registado “um acréscimo, em termos homólogos, de 269,1%” entre os estrangeiros.

Já o alojamento local registou 581.221 dormidas nos primeiros 10 meses do ano nos Açores, tendo “um acréscimo homólogo de 115,6%”, semelhante ao verificado nos estabelecimentos hoteleiros.

Neste caso, a concentração de dormidas por ilha é diferente, ainda que São Miguel, a maior ilha do arquipélago, volte a representar mais de metade das dormidas em alojamento local, cerca de 350,6 mil, o equivalente a 60,3%.

Segue-se a Terceira com 66,4 mil dormidas (11,4%), o Pico com 59,9 mil dormidas (10,3%) e o Faial com 45,1 mil dormidas (7,8%).