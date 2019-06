Açores acolhem 25 jovens de vários países ao abrigo do programa Eurodisseia

As mais lidas

Com média de idades de 26 anos, estes jovens vão desenvolver o seu estágio nas ilhas do Faial, Terceira e São Miguel, em empresas, associações ou em entidades públicas, como a Universidade dos Açores.

A diretora regional do Emprego e Qualificação Profissional, Paula Andrade, recebeu esta segunda-feira, em Ponta Delgada, um grupo de 25 jovens estagiários do programa Eurodisseia, tendo salientado, na ocasião, a importância desta iniciativa, que visa proporcionar aos jovens “mais experiência profissional em contexto real de trabalho” e, simultaneamente, dar-lhes a oportunidade de “aprenderem uma língua estrangeira e melhorarem o seu conhecimento dela, neste caso, a língua portuguesa”.

