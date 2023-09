Acordo de parceria estratégica é ‘desadequado’ e ‘inócuo’ diz CGTP

Central sindical vai ficar de fora do acordo de parceria estratégica que o Governo Regional vai assinar hoje com a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores, a Federação Agrícola e a UGT. Documento não apresenta medidas concretas, acusa