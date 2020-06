Acidente de viação em São Miguel provoca dois feridos graves e dois ligeiros

Segundo avançou à agência Lusa o adjunto de comando dos Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, Fernando Infante, o acidente, que envolveu três viaturas ligeiras na zona do Monte Gordo, a chegar à vigia das Feteiras, provocou dois feridos graves e dois feridos ligeiros.

O pedido de ajuda chegou por volta das 08h05 e no local estiveram três ambulâncias e um carro de desencarceramento, com dez elementos dos bombeiros, e ainda uma viatura de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponta Delgada, com dois elementos.