Aberto concursos para promoção dos trabalhadores das carreiras específicas da Administração Regional

O vice-presidente do Governo disse, citado em nota, que com esta medida “pioneira a nível nacional, o executivo vai permitir aos trabalhadores das carreiras de informática, Inspeção, Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica, Técnicos Profissionais, Guardas Florestais, Vigilantes da Natureza, Técnicos Tesoureiro e Técnicos Superiores de Saúde uma valorização salarial acrescida, possibilitando que possam aceder a novas categorias profissionais, no âmbito das respetivas carreiras”.





Sérgio Ávila acrescenta que esta medida, que decorre dos descongelamentos operados pela Lei do Orçamento do Estado, permite a “valorização salarial das progressões para os trabalhadores, que verão, assim, em resultado da mudança da sua categoria nas carreiras, novo acréscimo salarial”.





Nesse sentido, os serviços da Administração Pública Regional vão desencadear os respetivos procedimentos concursais com vista à concretização desta decisão “de valorização profissional e salarial”, inovadora no contexto nacional.





Sérgio Ávila destacou ainda que a promoção dos trabalhadores das carreiras específicas irá “reforçar o rendimento disponível das famílias açorianas, criando condições para que os trabalhadores da Administração Pública Regional possam, também nestas categorias específicas, para além daquilo que é a sua progressão normal na carreira, aceder a novas categorias profissionais, no âmbito dessa estrutura específica”.