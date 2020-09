Abertas as inscrições para a 6ª edição do EPIC Trail Run Azores 2020

A prova tem reconhecimento e pontuação para o ITRA (International Trail Runnig Association) e ATRP (Associação de Trail Runnig de Portugal), integrando, pela primeira vez, o Campeonato de Trail da Associação de Atletismo de São Miguel.



O EPIC tem quatro corridas associadas, nomeadamente EPIC110, EPIC60, EPIC30 e EPIC15.



De acordo com nota, destaque para a prova rainha, o EPIC110 que percorre os concelhos do Nordeste, Povoação, Lagoa e termina na sede do evento em Vila Franca do Campo.



A mesma nota assinala que "apesar dos avançados trabalhos de organização e preparação da mesma, a prova ainda não está autorizada pela Direção Regional de Saúde, embora o Trail Run seja considerado uma modalidade de baixo risco pela Direção-Geral de Saúde, pelo que carece de autorização para se efetivar. Caso tal aconteça, serão tomadas as medidas necessárias para minimizar os efeitos da pandemia Covid-19, havendo um plano de contingência. Para viagens inter ilhas não é necessário efetuar o teste despiste Covid".



Todas as informações e inscrição podem ser consultadas em www.epictrailrunazores.com/pt/