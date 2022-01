Legislativas

“A República olha para os Açores apenas com o intuito de ‘tirar a carne, deixando o osso aos locais’”

José Pacheco, cabeça de lista do CHEGA às legislativas nacionais critica “centralismo” continental que diz penalizar os Açores nas questões do mar e do espaço e ainda no apoio às empresas por via do aumento do salário mínimo. Defende “gestão plena” da Região na Defesa, Justiça e Segurança Pública