Lançamento “A Queda Do Véu” de Maura Sarmento Fernandes

A sessão de lançamento do livro será no Centro de Estudos Natália Correia, em Ponta Delgada, onde a autora mariense irá realizar o desejo de partilhar os seus escritos em suporte de papel.

“O objetivo nunca foi ser escritora ou ganhar dinheiro, foi simplesmente fazer uma partilha e ter um suporte físico daquilo que eu escrevo. Saber que alguém um dia vai ter o meu livro numa prateleira, ainda que não o leia sempre, é uma forma de deixar a minha marca”, afirma a autora.





Segundo Maura Sarmento Fernandes, trata-se de um livro com poesia ousada, tendo em conta o contexto social, mas que tem tido uma boa aceitação por parte do público.

“Nem todos os escritos que estão no livro têm um teor mais ousado. Fala muito de sensações, de emoções, de sussurros, de intimidade entre duas pessoas ou mais. O intuito é despertar emoções e sensações a quem lê”, salienta.





A autora confessou que o nome do livro surgiu, devido à fase que passou quando chegou à faixa etária dos 40 anos. “Por uma questão cultural, a mulher portuguesa dedica-se muito à família. No despertar dos 40 anos, sentimos que já temos um outro papel na vida, que não é só a família e os filhos. Isso coincidiu com a ida do meu filho mais velho para o continente e, apesar de a minha filha ainda ser pequena, senti que fiquei desamparada. Isso fez-me perceber que, além de ser mãe, esposa, de ter uma vida doméstica e profissional, também era mulher e isso libertou-me. Foi como se um véu que me cobriu durante anos tivesse caído”, explica Maura Sarmento Fernandes.