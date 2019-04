“A melhor forma de motivar os jogadores são as vitórias”

André Branquinho, treinador do Sporting Clube Ideal está satisfeito com a prestação da equipa e agradado com a disponibilidade demonstrada pelos jogadores. Objetivo de garantir a manutenção da equipa da cidade da Ribeira Grande no Campeonato de Portugal Série D está a apenas dois pontos de distância.

A três jornadas do fim do Campeonato de Portugal Série D o Sporting Ideal está a dois pontos de garantir a manutenção. Com uma vantagem de sete pontos para a zona de água, como vai gerir este avanço, sendo que na próxima jornada defronta um candidato aos lugares do play-off, o Amora?



Da mesma forma que estamos a gerir desde que esta equipa técnica chegou ao Sporting Ideal, ou seja, não pensamos nos pontos de avanço nem damos importância se é o adversário A ou B, preparamos a nossa semana de trabalho com base num processo de avaliação da nossa própria equipa e das características positivas ou negativas do próximo adversário e não pelo nome do adversário!







