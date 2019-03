A famosa troca de pneus de Luís Toste Rego

Nessa primeira Volta à Ilha de 1965, José Toste Rego recorda-se de um episódio engraçado que aconteceu com o seu pai - entretanto falecido - ao aceitar um patrocínio da então famosa marca de pneus portuguesa, a Mabor, que atualmente integra a empresa alemã Continental.



“O agente da Mabor quis por força que o meu pai entrasse na Volta à Ilha com pneus Mabor”, lembra José Toste Rego. Contudo, os pneus, que até deveriam ser bons no uso diário, não eram pneus preparados para os ralis, pelo que “na primeira rampa, os pneus desfizeram-se em tiras”, recorda José Toste Rego, o que levou a que o seu pai, Luís Toste Rego, tivesse que ir buscar à pressa os pneus Kleber que pretendia usar originalmente, rumo à vitória na primeira Volta à Ilha.



Reportagem publicada originalmente no Guia do Rallye 2018