932 alunos açorianos fazem hoje exame nacional de Português

Sofia Ribeiro, Secretária Regional com a tutela da Educação, explica que, este ano, no total, “há 2.585 alunos inscritos estando previstos 4.571 exames, nas duas fases dos exames”.



“Em comparação com o ano passado temos menos 429 alunos inscritos e serão realizados menos 262 exames”, referiu.



De acordo com a governante, “as disciplinas de Português, Biologia e Geologia, Física e Química A e Matemática A são as disciplinas com maior número de inscrições”.



Os exames nacionais realizam-se em 22 Unidades Orgânicas da Região Autónoma dos Açores, das nove ilhas, incluindo um estabelecimento de ensino particular e cooperativo.



A 1.ª fase decorre de 2 a 16 de julho, sendo as pautas de classificação afixadas no dia 2 de agosto e a 2.ª fase tem lugar entre 1 e 7 de setembro, afixando-se os resultados a 16 desse mês.



Recorde-se que, este ano letivo, à semelhança do anterior, o processo de realização de avaliação externa das aprendizagens teve lugar apenas no ensino secundário.



Decorrente da pandemia de covid-19, foram canceladas as provas finais do 3.º ciclo do ensino básico e alteradas as datas e condições de realização dos exames nacionais do ensino secundário.