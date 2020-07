Zona envolvente à EBS das Lajes do Pico com melhores condições de mobilidade e segurança

Ana Cunha, que falava na inauguração da obra, salientou que essa melhoria de condições é assegurada, por um lado, pela passagem hidráulica existente sobre a Ribeira do Cabo, que “está finalmente alargada, assegurando que o tráfego automóvel se faz com maior segurança e com mais conforto para os utilizadores da estrada”, e, por outro lado, pela “construção dos passeios e das baias de estacionamento na zona urbana, de acesso à escola das Lajes”.



“Com isto, demos um grande impulso de conforto e segurança a todos os que por aqui passam e, principalmente, à comunidade escolar, sabendo que alguns constrangimentos existiram no passado e que agora se encontram ultrapassados”, acrescentou a titular da pasta das Obras Públicas.

Ana Cunha afirmou que, com esta obra, foi complementado “um investimento já executado, através da Secretaria Regional dos Transportes e Obras Públicas, na requalificação de toda a zona envolvente à escola, que contribui fortemente para a eliminação dos constrangimentos de operacionalidade rodoviária nos acessos ao estabelecimento de ensino, e segurança acima de tudo”.

“É para isto que o Governo dos Açores trabalha, para assegurar a melhoria da qualidade de vida de todos os Açorianos e de todos aqueles que vivem nestas nove ilhas. Daí a minha satisfação ao inaugurar hoje esta intervenção”, frisou.

Para Ana Cunha, muitas vezes, mais do que o valor do investimento, que neste caso superou os 172 mil euros, “é a importância e o resultado direto para as pessoas das intervenções que vamos fazendo por todas as ilhas”.

“Estou certa de que, com as condições agora criadas, tanto a comunidade escolar como a comunidade em geral usufruirão de melhores condições de circulação, tendo também o sentimento real de maior segurança na utilização desta estrada e desta zona, quer automobilistas, quer peões”, afirmou.

A Secretária Regional adiantou ainda que esta obra “confirma também o empenho do Governo dos Açores no cumprimento do programa a que se propôs na requalificação de infraestruturas públicas e na rentabilização dos recursos da Região”.