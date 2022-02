Zelensky reitera pedido para adesão ucraniana à UE "sem demora"

“Estamos a dirigir-nos à UE relativamente à integração da Ucrânia sem demora através de um novo procedimento especial”, disse Zelensky num discurso em vídeo, citado pela agência francesa AFP.

“Tenho a certeza de que é correto. Tenho a certeza de que é possível”, disse o Presidente da Ucrânia.

Zelensky já tinha pedido à UE a integração imediata da Ucrânia no sábado.

“Está na hora de encerrar, de uma vez por todas, a longa discussão e decidir sobre a adesão da Ucrânia à União Europeia”, escreveu então Zelensky na rede social Twitter, depois de ter falado ao telefone com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Em declarações ao canal Euronews no domingo à noite, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que a Ucrânia irá aderir à UE, mas não deu qualquer indicação se o processo será rápido, como exigiu Zelensky.

“Com o tempo, a Ucrânia deve aderir à UE, este país é um de nós, e queremos vê-lo na União Europeia”, disse.

Von der Leyen acrescentou que a UE tem um processo de integração do mercado ucraniano no mercado único e uma cooperação muito estreita com a Ucrânia na área da energia.

A intenção de a Ucrânia aderir à UE esteve na origem de uma revolta que levou ao afastamento do Presidente pró-Moscovo Viktor Yanukovych, em 2014.

Em reação, a Rússia invadiu e anexou a península da Crimeia e fomentou uma guerra separatista no Donbass, leste da Ucrânia, que provocou mais de 14.000 mortos desde então.