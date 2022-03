Ucrânia

Zelensky insiste perante parlamento do Canadá em zona de exclusão aérea

O Presidente da Ucrânia insistiu, perante o parlamento do Canadá, na necessidade de a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) instituir uma zona de exclusão aérea no território ucraniano, para inviabilizar os bombardeamentos russos.