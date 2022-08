Zelensky insiste em acusar a Rússia de criar risco nuclear em Zaporijia

"A Rússia usa conscientemente uma central nuclear para o terrorismo e provocações armadas. Está a manter a fábrica refém, a colocar ali equipas de combate e depois a culpar outros”, disse Zelensky numa intervenção à distância no início de uma conferência de doadores para a Ucrânia no parlamento dinamarquês.

O Presidente ucraniano referiu-se ao acidente nuclear em Chernobyl, em 1986, então em território da URSS e assegurou que as autoridades russas são "mais cínicas" do que as soviéticas, uma vez que "fazem tudo o que é possível para que o risco de catástrofe nuclear seja o máximo".

Os militares russos controlam a central nuclear de Zaporijia, a maior da Europa, desde os primeiros dias da sua intervenção militar na Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro.

Moscovo acusou nos últimos dias Kiev de serem os ucranianos a atacar a central e promover o "terrorismo nuclear", enquanto a Ucrânia culpa a Rússia, ao manter tropas em Zaporijia, de criar uma situação perigosa para a Europa.

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vai discutir hoje a situação em Zaporijia, a pedido da Rússia.

O discurso de Zelensky abriu uma conferência com representantes de 26 países, incluindo vários ministros da Defesa, e marcando uma nova fase de apoio económico e militar à Ucrânia da União Europeia (UE), Estados Unidos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia e Japão.