XXI Festa da Apanha de Chá no Porto Formoso

De acordo com nota de imprensa, irão ser recriados os costumes e as vivências dos “ranchos de mulheres que se dedicavam à colheita do chá, na costa norte da ilha de São Miguel, vestidas de acordo com a época. As apanhadeiras vão colhendo de forma delicada, as folhas novas da planta do chá e posteriormente enroladas pelo processo de fabrico tradicional”.

A animação estará presente através de “balhos, jogos tradicionais e outras memórias da época”.

A nota de imprensa recorda que atualmente a colheita de chá nos Açores é mecanizada e “ocorre somente nos meses da primavera/verão, época em que a planta encontra boas condições de temperatura e humidade para o desenvolvimento dos rebentos novos que originam um chá com aroma e sabor de grande qualidade”.

“Sendo os Açores o único local da Europa onde se produz chá com fins industriais, transforma este produto numa atração turística para quem nos visita, proporcionando uma experiência de sabor, mas também de cultura, consequência da história e riqueza etnográfica do chá”, finaliza a nota de imprensa.