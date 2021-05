XIII Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória

Depois de no ano passado o evento ter sido cancelado devido à situação epidemiológica na Região, este ano, a Câmara Municipal da Praia da Vitória volta a reunir os parceiros do setor agropecuário (Associação Agrícola da Ilha Terceira, Associação de Jovens Agricultores Terceirenses, a Cooperativa Bioazórica, a FruterCoop e o Governo Regional) para a realização das jornadas, cumprindo todas as normas e recomendações impostas pelas autoridades de saúde.

Explica nota da autarquia que o programa das jornadas foi reduzido de três para dois dias, bem como algumas das participações e palestras serão proferidas online.

A organização do certame está também a trabalhar no sentido de conseguir que as jornadas possam ser transmitidas através de canais digitais para abranger o maior número de pessoas interessadas.

As Jornadas Agrícolas da Praia da Vitória 2021 irão debater, no primeiro dia, temáticas como “Comparação de custos e maneios alimentares em explorações de leite da ilha Terceira”; “Eficiência reprodutiva nas explorações leiteiras”; “Valorização do leite dos Açores”; “Valorização da carne de bovino dos Açores”. Será, igualmente, feita uma análise ao “Setor Agrícola nos Açores”, pelo presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita.

No dia 9 de maio, destaque para as palestras: “Impacto das alterações alimentares na saúde” e “O Futuro da fruticultura nos Açores”.

Todos os painéis e a moderação dos debates estarão a cargo de Francisco Faria, jornalista da RTP/Açores.