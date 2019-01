XII Jornadas da Infância decorrem sexta-feira

A XII edição das Jornadas da Infância, organizadas pelo Centro de Apoio Social e Acolhimento – C.A.S.A., Bernardo Manuel da Silveira Estrela, IPSS da Ribeira Grande, decorrem sexta-feira, dia 18 de janeiro, no Teatro Ribeiragrandense, entre as 9 horas e as 16h30.

Subordinadas ao tema 'Pequenos Génios, grandes considerações-Pensamento Crítico em Educação', as jornadas terão como principais oradores o Reverendo Lício Vale do Brasil, Rui Marques Vieira da Universidade de Aveiro, Amélia Marchão do Instituto Politécnico de Portalegre e Maria Gabriela Castro da Universidade dos Açores.





É objetivo da organização, tal como tem vindo a acontecer nos último anos, fomentar a reflexão, dar ferramentas para a aquisição de novos conhecimentos e novas dinâmicas que, por sua vez, irão dar resposta às necessidades educacionais da atualidade, gerando paralelamente crescimento profissional, adianta nota de imprensa.





À semelhança dos anos anteriores, as XII Jornadas da Infância dirigem-se, de forma gratuita, a todos os profissionais de educação de valências com crianças desde 4 meses de idade (educadores de infância, ajudantes e auxiliares de educação, professores do 1º CEB, amas, animadores, psicólogos, terapeutas), assim como aos pais/encarregados de educação interessados.





A formação é aberta a todos os interessados e as inscrições terminam quinta-feira, dia 17 de janeiro e podem ser efetuadas através do modelo disponibilizado no site da instituição: www.casabmse.pt, ou através de contacto com os Serviços Administrativos do C.A.S.A. (925900551 ou 296472428).