'Wrestler' descendente de açorianos Cory Machado alavanca desporto para o combate à fome

"Faço donativos e já trabalhei com organizações de 'wrestling' para doar às instituições que têm esta missão, como a 'Feeding America'", disse o atleta à Lusa.

"Também trabalho com bancos alimentares locais e consegui que algumas organizações de 'wrestling' doassem uma percentagem das vendas de bilhetes às instituições de solidariedade", comentou.

Desde que começou este projeto, Cory Machado conseguiu financiar cerca de 20 mil refeições para pessoas em dificuldades.

A ideia de associar a sua paixão pelo 'wrestling' (ou luta livre) e a solidariedade está relacionada com a sua história familiar e a vontade de ajudar numa crise global.

"Quis homenagear o meu bisavô e amigos e entes queridos que queriam ajudar as pessoas e já morreram", referiu.

O bisavô Domingos, natural de São Jorge, falava pouco inglês e Cory Machado recorda-o como "um homem muito trabalhador que chegou aos Estados Unidos de barco".

A modalidade permitiu-lhes criar laços fortes: "Cresci a assistir a combates de luta livre com ele e, naquela altura, o único 'wrestler' português que eu conhecia era Justin Credible, na WWE", lembrou.

"Agora, luto para o homenagear, homenagear os portugueses e quem sabe abrir mais oportunidades aos 'wrestlers' portugueses na Europa e Portugal, tal como o México e Japão fizeram".

Baseado na costa Leste, Cory Machado trabalha sobretudo com a NPWL ('National Pro Wrestling League'), tendo também feito algumas coisas com a 'Lucky Pro Wrestling', em Massachusetts.

"O meu objetivo é deixar o mundo um pouco melhor do que estava quando entrei nele", declarou, nomeando o futebolista português Cristiano Ronaldo e as suas iniciativas solidárias como uma inspiração.

"Eu queria ser o Cristiano do 'wrestling'", afirmou, caracterizando o jogador como "lenda".

Com os combates suspensos por causa da pandemia de covid-19, Cory Machado tem continuado os seus esforços sobretudo através das redes sociais, onde procura dar visibilidade à fome e o que pode ser feito para a diminuir.

No seu sítio online, escreveu que pretende contribuir para tornar o problema da fome "obsoleto".

"Via um problema gigante em todo o mundo e muita gente a falar disso e pouco a ser feito", disse à Lusa. "Na escola, falam sobre a questão da fome mundial e não oferecem soluções possíveis".

O lusodescendente mencionou também o impacto que algumas pessoas que morreram tiveram nele e que procura homenagear com estas iniciativas. "O meu objetivo é honrar as suas memórias e continuar as suas missões de ajudar os outros".