'Wine In Azores' com cerca de 1.000 vinhos e 70 produtores

Joaquim Costa, da Gorgeous Azores, entidade organizadora do evento, que irá decorrer no Pavilhão de Exposições da Associação Agrícola de São Miguel, na Ribeira Grande, declarou à agência Lusa que vão participar na iniciativa “novos produtores e os que normalmente" se deslocam aos Açores.

"Logicamente que este ano haverá um número mais reduzido de pessoas, mas haverá uma boa feira, com 70 produtores de vinho”, referiu o promotor.

Face às medidas impostas pela covid-19, a lotação do evento foi reduzida para cerca de um quarto da habitual, esperando-se, segundo Joaquim Coutinho Costa, cerca de quatro mil pessoas por dia, tendo já sido vendidos “bastantes bilhetes na net”, cerca de mil, na Bol, sendo que vão existir menos expositores e mais espaço para os participantes.

O ingresso é de cinco euros e os participantes terão de adquirir o copo cristal, oficial de prova, também por cinco euros, “mais barato que o preço normal nas lojas”.

Joaquim Costa destaca que “a presença de produtores regionais tem vindo a consolidar-se”, sendo que “pelo menos cinco dos maiores têm estado no evento” nas últimas edições.

Os Açores, por via da recuperação das suas vinhas, têm vindo a aumentar as áreas de cultivo, com base em apoios públicos disponibilizados com este objetivo, e aumentado o número de marcas de vinho, com os brancos açorianos a registarem vários prémios nos últimos anos.

O responsável destaca a habitual zona de ‘geocooking’, com a presença de 10 'chefs' de cozinha do exterior da região, para além dos locais, destacando-se a presença de Daniel Galmiche, 'Chef Consultor' vencedor de quatro estrelas Michelin desde 1990, que é conhecido como o "campeão da cozinha clássica com um toque de contemporaneidade".

Presentes estarão os 'chefs' Renato Cunha, do restaurante Ferrugem, Francisco Gomes, da pastelaria A Colonial, Luís Portugal, da Tasca José Tuga, Pedro Jorge, do Masterchef Júnior, Luís Miguel Barradas, ‘chef’ executivo no Okah Restaurante & Rooftop, em Lisboa, Gil Fernandes, 'chef' do Fortaleza do Guincho, Hugo Brito, do Boi-Cavalo Restaurante, e Joaquim Saraiva Leal, da Taberna Sal Grosso.

Para aceder ao evento será necessário apresentar certificado digital de vacinação contra a Covid-19 ou, em alternativa, comprovativo de teste realizado nas últimas 72 horas.