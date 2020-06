Webinar debate futuro do Turismo Rural na ilha do Pico

O seminário online, com início às 17h00, contará com a participação de Daniel Assunção, em representação da Câmara Municipal de São Roque do Pico; Benedita Simas, do empreendimento turístico Lava Homes & Restaurante Magma; Manuel Costa Júnior, Diretor do Museu do Pico; Miguel Chu, proprietário da empresa de animação turística marítima-Aqua Açores; Filipe Ferreira, proprietário da empresa de animação turística terrestre-Terra Alta e Jorge Santos, presidente da APTERN.



As conversas poderão ser acompanhadas em direto na página da rede social Facebook da APTERN (https://www.facebook.com/aptern/), uma associação de âmbito nacional, sem fins lucrativos, fundada em 2004, por alunos do curso de Ecoturismo/Eco-agroturismo.

São Roque do Pico detém desde 2013 a marca 'Capital de Turismo Rural', que tem servido de suporte a todas as atividades turísticas, permitindo dar a conhecer o melhor que o concelho tem ao nível do alojamento rural, gastronomia, paisagens e locais para momentos de descontração e lazer.