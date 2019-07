Voluntárias dos Fenais da Luz preparam o tradicional arroz doce

Começa esta quarta-feira a preparação do tradicional arroz doce que será distribuído já este sábado, dia 13 de julho, depois das cerca de 13.000 Sopas do Espírito Santo serem servidas, no Campo de São Francisco.

A confeção desta especialidade da doçaria regional será realizada por um grupo de voluntárias dos Fenais da Luz, que utilizando 300 quilos de arroz, mais 300 quilos de açúcar, 300 unidades de limão dos Açores, para além dos ovos, manteiga, canela e os restantes ingredientes necessários, prometem adoçar o paladar de todos os interessados, diz nota de imprensa.





Como já é habitual, o arroz doce será confecionado nas cozinhas do Coliseu Micaelense e ficará condicionado em arcas frigoríficas até ao dia da partilha.





Recorde-se que são várias as instituições que contribuem, graciosamente, para que a realização destas grandes festas, como a Associação Agrícola de São Miguel, Salsiçor, Unileite, Boxlines, Italiano, Grupo Bensaúde, Organizações Diogo, Juntas de Freguesia e mordomias do concelho de Ponta Delgada, entre muitas outras, que divulgaremos ao longo destas festas.





Recorde-se que a partilha das sopas, acompanhada do arroz doce, é mais um momento tradicional das Festas do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, que tem início marcado para as 12 horas de sábado, 13 de julho, no Campo de São Francisco, como habitualmente acontece há 16 anos, graças à colaboração de centenas de voluntários.