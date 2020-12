Volta ao Algarve recebeu 30 pedidos de convite de equipas estrangeiras

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Ciclismo explica que “irá, nas próximas semanas, definir o pelotão da corrida”, que se disputa em fevereiro, e refere que “a escolha terá em conta as 16 equipas de categoria superior, WorldTeam, mas também as formações continentais portuguesas e os conjuntos de nível ProTeam que solicitaram convite”.

A federação considera que o interesse por parte de algumas das principais formações é justificado pela “qualidade da organização, o mediatismo internacional da prova, a excelente qualidade da hotelaria do Algarve e a segurança do destino Portugal, particularmente do Algarve, em tempo de pandemia”.

De acordo com o plano de atividades da federação, a ‘Algarvia’, a única prova do calendário da categoria UCI ProSeries a disputar-se em Portugal, vai correr-se de 17 a 21 de fevereiro, antes mesmo da Prova de Abertura (07 de março), que tradicionalmente inicia a época.