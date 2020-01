Vitória de Setúbal solicita à Liga adiamento do jogo de sábado com o Sporting

Pelo segundo dia consecutivo, o treino do conjunto do Bonfim, agendado para a manhã de hoje, foi cancelado, devido ao agravamento do estado de saúde dos futebolistas sadinos, que foram esta semana afetados por um “vírus gripal”.

Depois de mais quatro atletas terem sido afetados pelo surto gripal, o Vitória, que tem agendado para sábado o jogo da 16.ª jornada da I Liga com o Sporting, já pôs a Liga ao corrente da situação, solicitando o adiamento do jogo.

O Vitória de Setúbal está já a proceder à esterilização do balneário e das zonas frequentadas pelos jogadores nas instalações do Estádio do Bonfim.

Na quarta-feira, fonte oficial dos sadinos indicou à agência Lusa que a sessão de treino prevista para esse dia não se tinha realizado, uma vez que “80% do plantel” estava “afetado por um vírus gripal".

Os jogadores do Vitória de Setúbal começaram a apresentar sintomas como "vómitos, febres e diarreias", na semana passada, tendo o vírus alastrado a quase todo o plantel esta semana, explicou a mesma fonte.

O encontro da 16.ª jornada da I Liga entre o Vitória de Setúbal, 10.º classificado, e o Sporting, quarto, está agendado para sábado, às 20:30, no Estádio do Bonfim, em Setúbal.