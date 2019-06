Desta forma, o primeiro concerto tem lugar no dia 2 de julho, no CentroSocial e Paroquial da Ribeira Quente, pelas 21 horas. No dia seguinte, também pelas 21 horas, o concerto decorrerá no Salão Nobre do Teatro Micaelense, em Ponta Delgada.



Refira-se que esta é a primeira vez que a Viola Beiroa visita os Açores neste contexto, “o que cria uma maior expectativa para a edição deste ano”, diz nota de imprensa.