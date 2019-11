"Vinho", de André Laranjinha vence prémio de Melhor Documentário no festival MOST

As mais lidas

André Laranjinha, formado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, divide a sua atividade profissional entre as artes plásticas, o cinema, a ilustração, as artes gráficas e o ensino.

Este documentário, gravado na ilha do Pico, foi coproduzido pela Alice’s House Mobi Dick, Agecta – Agência para a Coesão Territorial e Museu do Pico e cofinanciado pela Direção Regional da Cultura.

A ideia e o argumento de "Vinho", que foi exibido em maio de 2018 no Arquipélago – Centro de Artes Contemporâneas, são da autoria de João da Ponte e André Laranjinha, que também assume a realização.

O filme "Vinho", de André Laranjinha, recebeu o prémio de Melhor Documentário no MOST – Festival Internacional de Cinema del Vi i el Cava, na Catalunha, que, assim, reconheceu uma obra audiovisual que explora uma parte da realidade açoriana ligada à vinicultura, vinho e cava.

