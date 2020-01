Vila Galé quer iniciar obra de hotel nos Açores este ano

Num encontro com jornalistas, para apresentação de resultados de 2019, o presidente do Grupo Vila Galé, Jorge Rebelo de Almeida, anunciou que em 2020 deverá concretizar-se a estreia do Grupo Vila Galé nos Açores, em Ponta Delgada, depois da parceria já efetuada com a Santa Casa da Misericórdia.



Este novo projeto deverá dar lugar a um hotel em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, através da renovação do edifício que era da Misericórdia na Praça de São Francisco.



O presidente do grupo disse também o Vila Galé Collection Alter Real – Resort Equestre, Conference & Spa - a segunda unidade no âmbito do Programa Revive - tem abertura prevista para 13 de março.

Esta unidade hoteleira de quatro estrelas, implementada na Coudelaria de Alter do Chão, entre Elvas e Portalegre, contará com 77 quartos. Este será o quarto hotel do Vila Galé no Alentejo e conta com um investimento de 10 milhões de euros.

Em 27 de março, segundo o mesmo responsável, deverá abrir portas o Vila Galé Serra da Estrela, uma unidade de 4 estrelas, em Manteigas, com 91 quartos, para o qual o grupo também investiu cerca de 10 milhões de euros.

No Brasil, o grupo espera abrir, em junho, o Vila Galé Paulista, em São Paulo, na "zona privilegiada da Bela Cintra, perto da Avenida Paulista", disse Jorge Rebelo de Almeida. Este contará com 108 quartos e envolverá um investimento de 80 milhões de reais (cerca de 17,3 milhões de euros ao câmbio atual).

Também em junho, mas em Portugal, o grupo espera ter concluída a expansão do hotel Vila Galé Douro Vineyards, na região do Douro Vinhateiro, que passa de sete para 49 quartos, num investimento de sete milhões de euros.

O grupo está ainda a negociar com as entidades locais um hotel em Tomar, reabilitando o antigo Convento de Santa Iria e o ex-Colégio Feminino.

Também o administrador do grupo, Gonçalo Rebelo de Almeida, disse que o Vila Galé obteve uma receita de cerca de 80 milhões de euros no Brasil em 2019, mais 18%, naquele que considera que foi "um ano positivo" naquele mercado.

Já em Portugal, o administrador referiu que o grupo obteve uma receita total de 115 milhões de euros em 2019, um aumento de cerca de 2,7% face ao ano anterior.

"O ano de 2019 acabou praticamente em linha com o ano anterior. Na média dos 25 hotéis do grupo em Portugal, as receitas atingiram os 115 milhões de euros em 2019, face a 112 milhões no ano anterior", afirmou Gonçalo Rebelo de Almeida aos jornalistas.