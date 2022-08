Vila de Água de Pau recebe “Memórias Fotográficas do Concelho de Lagoa”

A mostra retrata as memórias coletivas relacionadas com o concelho da Lagoa, através de “44 fotografias alusivas a paisagens costeiras e rurais, vistas de núcleos urbanos e construções, datadas entre o século XIX e XXI, permitindo fazer uma comparação entre o passado e o presente”, indica nota de imprensa.





Esta exposição já esteve patente no átrio do Edifício dos Paços do Concelho, passou pela Praça da República, em Santa Cruz, pela Praça de Nossa Senhora do Rosário e pela Praça Dona Amélia, no Cabouco. A exposição itinerante esteve também nos Estados Unidos da América e Canadá, adianta a mesma nota.





No dia 14 de setembro, a mostra fotográfica irá estar exposta no adro da igreja de São José, na Ribeira Chã; no dia 11 de outubro, no adro da Ermida de N. Sra. dos Remédios, no lugar dos Remédios e a 11 de novembro seguirá para o lugar da Atalhada, largo fronteiro à Associação Atalhada Futebol Clube.