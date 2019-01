VII Feira da Segurança Infantil começa amanhã na Ribeira Grande

A Divisão Policial de Ponta Delgada, através da Esquadra da Ribeira Grande e no âmbito do programa Escola Segura, irá organizar, em pareceria com a Escola Básica Integrada da Ribeira Grande, a "VII Feira de Segurança Infantil, cuja abertura oficial decorre terça-feira, dia 22 de janeiro, pelas 14h30.