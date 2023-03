Viatura na pista obriga avião da SATA a interromper descolagem

O relato foi feito por passageiros do voo SP 407, que partiu do aeroporto das Lajes às 18h47 de terça-feira, explicando que, momentos após o avião - um Dash 400 - ter iniciado a descolagem, travou abruptamente, tendo o piloto da aeronave justificado esta situação com o facto de uma viatura ter atravessado a pista do aeroporto.



Fonte da companhia aérea açoriana confirmou que foi solicitada a interrupção da descolagem ao comandante do voo operado pela SATA Air Açores, no dia 14 de março, que ligou a Ilha Terceira ( Lajes) à Ilha de São Miguel (Ponta Delgada).

De acordo com a SATA, “tratou-se de uma ordem da torre de controle, tendo em conta que não estavam reunidas condições para dar seguimento ao procedimento habitual”.

Refere anda que “a interrupção surgiu na fase inicial da corrida, o que não constituiu qualquer percalço para os passageiros ou tripulantes”.

A companhia aérea explica ainda que, “quando ocorrem situações desta natureza, originam um relatório detalhado, não cabendo à companhia aérea pronunciar-se acerca da matéria em análise”.