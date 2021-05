"Via Sacra 2021", de Sandra Cordeiro, no Centro Municipal de Cultura

A mostra, que pode ser apreciada de segunda a sexta-feira das 9h00 às 17h00 e aos sábados das 14h00 às 17h00, é constituída por 15 telas (14 na vertical e 1 na horizontal), com 70 cm de altura e 100 cm de largura, refere nota.





“As telas são de enchimento de espuma expansiva, o que reproduz o conceito do antigo agrupado com o moderno, tendo embelezamento de glamour e patine envelhecida”, descreve a artista plástica.





Sandra Cordeiro nasceu em 1977 nos Arrifes. Em 1996 tirou um curso de artes plásticas (trabalho em relevo com betume) e o curso de pintura a óleo.





Em 2017 fez a sua primeira exposição de Artes Plásticas, patente no Coliseu Micaelense, na qual aplicou com a arte o tema “O Bonsai”.





No ano seguinte, realiza mais três exposições, duas das quais no Hospital Divino Espírito Santo e outra, a última, no Restaurante “A Tasca”, em Ponta Delgada.