Venezuela recebe 22 toneladas de ajuda humanitária da Cruz Vermelha

Em comunicado, a Cruz Vermelha Venezuelana (CVV) explicou que a ajuda humanitária inclui máquinas de ultrassom, óculos de proteção, 'kits' de limpeza hospitalar, dispensadores de gel antibacteriano, termómetros, leitores de dados de temperatura e sacos de lixo biológico.

Segundo o presidente da CVV, com este carregamento de material sanitário será possível “ampliar as operações na rede de hospitais e ambulatórios da Cruz Vermelha no país e garantir a segurança do pessoal sanitário e dos voluntários" que combatem a doença.

A nova ajuda destina-se a reforçar oito hospitais e 24 hospitais ou centros de saúde da Cruz Vermelha na Venezuela e a atender comunidades mais vulneráveis, através de jornadas de saúde gratuitas.

Segundo a CVV, a Venezuela recebeu, em 2020, 1.855 toneladas de ajuda humanitária internacional, através da Cruz Vermelha, que permitiram dar atenção local a 1,5 milhões de pessoas, em áreas como a saúde, higiene, migração e inclusão.

Desde o início da pandemia, a Venezuela contabilizou 127.752 casos de doentes com o novo coronavírus e 1.202 mortes provocadas pela doença.