Venezuela de novo na agenda dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reúnem-se esta segunda-feira no Luxemburgo, voltando a ter como principal ponto em agenda a situação na Venezuela, com os 28 a discutir os mais recentes desenvolvimentos na crise no país.

Esta nova discussão, que terá lugar durante um almoço informal de trabalho dos chefes europeus de diplomacia – entre os quais o ministro Augusto Santos Silva -, focar-se-á nos resultados da segunda reunião do Grupo de Contacto Internacional para a Venezuela, que se realizou em Quito, em 28 de março passado, assim como nos últimos “episódios” de uma crise que se arrasta, e para a qual a UE reclama uma solução política, e jamais militar.

Um dos assuntos a discutir será o da possível extensão do mandato (de 90 dias) do Grupo de Contacto Internacional, do qual Portugal faz parte, uma vez que falta sensivelmente um mês para terminar, e foram escassos os progressos em busca de uma solução política – designadamente a realização de eleições presidenciais livres e justas, como reclama a UE.

A UE deverá também reiterar a sua firme oposição a qualquer intervenção militar, cenário que é para já também afastado pelo próprio líder da oposição ao regime de Nicolas Maduro, o auto-proclamado Presidente interino, Juan Guaidó.

A Venezuela atravessa uma nova fase de tensão política desde janeiro, quando o presidente Nicolás Maduro assumiu um novo mandato de seis anos, que não é reconhecido pela oposição e por parte da comunidade internacional. Em resposta, o líder do Parlamento, Juan Guaidó, proclamou um governo interino apoiado por mais de 50 países.

Além da Venezuela, que há muito consta da agenda das reuniões dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, os 28 vão discutir a situação no Afeganistão e a Parceria Oriental, numa semana em que as atenções na Europa voltam a concentrar-se no ‘Brexit’, tema que será discutido na terça-feira, no Conselho de Assuntos Gerais, igualmente no Luxemburgo.