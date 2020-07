O destaque fotográfico do jornal vai para o Azores Rallye e para a Autoridade de Saúde Regional, com Tiago Lopes a desmentir o Grupo Desportivo Comercial (GDC), ao afirmar que ainda não foi dado parecer formal para a realização em setembro do rali a contar para o campeonato da Europa.



"Lojas de recordações esperam regresso dos turistas" e "Portugal reafirma preocupação com taxas a laticínios açorianos nos EUA" são outros destaques do jornal.