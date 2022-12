Vaticano confirma agravamento do estado de saúde de Bento XVI

De acordo com o Vaticano, a saúde de Bento XVI piorou "nas últimas horas" devido à sua idade e os médicos estão a vigiar constantemente a condição do Papa emérito.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse que o Papa Francisco foi visitar o seu predecessor no mosteiro do Vaticano onde Bento XVI vive desde que abdicou em fevereiro de 2013.

O Papa Francisco anunciou, na audiência semanal, que o seu antecessor está “gravemente doente” e pediu uma oração especial por Bento XVI.

“Gostaria de pedir a todos uma oração especial pelo Papa emérito Bento XVI. Para manter viva a sua memória, porque ele está gravemente doente, para pedir ao Senhor que o console e apoie”, disse o Papa.

Bento XVI, cujo nome original é Joseph Ratzinger, foi Papa entre 2005 e 2013, quando abdicou e passou a ser emérito da diocese de Roma.

O antecessor de Francisco foi o primeiro Papa a renunciar em 600 anos, depois de Gregório XII em 1415. Vive há cerca de 10 anos no mosteiro Mater Ecclesiae, no Vaticano.

Na sua decisão, Bento XVI citou o declínio da sua saúde física e mental, que terá piorado em 2020, devido a uma infeção por herpes zoster no rosto.

De acordo com o seu biógrafo, Peter Seewald, que visitou o Papa emérito em agosto de 2020 para lhe entregar a sua biografia, Ratzinger estava racional e mantinha a sua memória, mas a voz já estava praticamente impercetível.

O testamento de Bento XVI já está escrito e será tornado público após sua morte, acrescentou.

Ratzinger expressou o desejo de descansar no antigo túmulo do seu antecessor, o Papa João Paulo II, na cripta de São Pedro.

João Paulo II está sepultado na Capela de São Sebastião, contígua à que alberga a escultura La Pietà (A Piedade), de Miguel Ângelo.