Vasco Cordeiro preside à Assembleia-Geral da CRPM com fundos comunitários e coesão na agenda

O presidente do Governo dos Açores preside, quinta e sexta-feira, à Assembleia-Geral da Conferência das Regiões Periféricas e Marítimas da Europa (CRPM), com os fundos comunitários e as politicas de coesão em agenda.

Segundo uma nota divulgada pelo gabinete do executivo açoriano, na principal reunião anual desta organização de cooperação inter-regional estarão em análise, entre outros assuntos, "as perspetivas do Orçamento da União Europeia para o período 2021-2027 e o futuro das políticas de Coesão e Marítima e das Pescas".

"A reunião da CRPM, que decorre na cidade italiana de Palermo, realiza-se num momento de grande importância para as regiões, tendo em conta que está a decorrer o processo de formação da nova equipa de Comissários Europeus, assim como as decisões que se aproximam sobre os próximos fundos comunitários e a definição de políticas europeias fundamentais para os Açores", lê-se na mesma nota.

Os trabalhos incluem ainda debates sobre os temas dos Transportes e Acessibilidades e da Energia e Clima.

Além do presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro, participam, entre outros, o presidente do Comité das Regiões, Karl-Heinz Lambertz, a ministra Adjunta do Desenvolvimento Regional e Fundos Europeus da Croácia, Tajana Huzak, a eurodeputada portuguesa e vice-presidente da Comissão dos Orçamentos, Margarida Marques, o eurodeputado polaco correlator do Parlamento Europeu para o Quadro Financeiro Multianual, Jan Olbrycht, e o presidente da Comissão do Desenvolvimento Regional do Parlamento Europeu, Younous Omarjee, informou o executivo regional.

O chefe do executivo açoriano, assumiu, pela primeira vez, em setembro de 2014, na Suécia, a presidência da CRPM, tendo sido reeleito, por unanimidade, nas Assembleias-Gerais deste organismo que decorreram em Ponta Delgada, em 2016, e no Funchal, em 2018.

A CRPM integra cerca de 160 regiões de 28 Estados europeus, agregando cerca de 200 milhões de cidadãos.

Na nota hoje divulgada, o executivo açoriano sublinha que a CRPM tem realizado "um amplo trabalho de desenvolvimento de políticas e influência junto das instituições comunitárias, com particular incidência para a Política de Coesão, Política Marítima Integrada, Política de Transportes e Estratégias Macro-Regionais".

A CRPM tem vários grupos de trabalhos sobre temáticas específicas de interesse para as regiões periféricas marítimas e divide-se em seis comissões geográficas - Ilhas, Arco Atlântico, Mar do Norte, Mar Báltico, Intermediterrânica, Balcãs e Mar Negro.