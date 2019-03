Vasco Cordeiro anuncia que inventário florestal dos Açores vai ser revisto

O presidente do Governo dos Açores, Vasco Cordeiro, anunciou, esta quinta-feira, que o inventário florestal da região, que data de 2007, vai ser revisto, atualizando-se dessa forma um documento "importantíssimo" na gestão dos espaços e na "decisão política".

O inventário, disse à agência Lusa o governante, vai ser revisto e, neste momento, o executivo está a "iniciar os trabalhos para essa renovação".

Vasco Cordeiro define o documento como "importantíssimo na orientação e ajuda até à decisão política", mas também como decisivo na gestão florestal açoriana.

O chefe do executivo açoriano falava à margem de uma visita a uma escola na Maia, no concelho da Ribeira Grande, efetuada a propósito do Dia Internacional das Florestas, que hoje se comemora.

A floresta, vincou, deve ser encarada como um "elemento valorizador do território, com "potencial económico", sendo importante encontrar um "bom ponto de equilíbrio" entre a preservação ambiental e o "potencial que o ativo encerra".

"Mais de 30% da área dos Açores está coberta por floresta e isso é importante, não apenas do ponto de vista ambiental (...), mas sobretudo pelo que isso traz enquanto valorização do nosso território, até em termos económicos", prosseguiu o presidente do Governo dos Açores.