vaga com programa de junho dedicado aos mais novos

O espaço acolhe também uma oficina aberta de bordado, no contexto do Walk&Talk 10, adianta nota.





Desta forma, em colaboração com a MONSTRINHA - a secção infantil do festival de animação de Lisboa MONSTRA -, são apresentadas, na vaga, três sessões de cinema de animação, a decorrer dias 12 e 19 de junho.





Assim, sábado, dia 12 de junho, as exibições estão dividas da seguinte forma: a primeira sessão às 15 horas, para crianças dos 3 aos 5; e a segunda às 16h30, para crianças dos 6 aos 9 anos.





No dia 19 de junho, às 15 horas tem lugar a sessão é destinada a jovens maiores de 15 anos.





O programa de residências artísticas prossegue também este mês de junho, nos dias 15 e 24, com Alex Farrar, que prepara uma exposição a estrear em julho na vaga, no contexto do Walk&Talk 10.





Em colaboração com a bordadeira Maria da Conceição Mansinho, a artesã Ana Medeiros e a artista têxtil Sofia Silva, levam a cabo uma oficina aberta de bordado, que decorre até dia 16 de junho, das 14 horas às 18 horas, sendo que é possível escolher os momentos em que se pretende participar. Não é necessária qualquer experiência e o equipamento e materiais são fornecidos.





O mês termina com a Assembleia #6 - “A Arte na Infância”, com Eva Frias, que acontece no dia 25 de junho, às 18h30. Nesta assembleia pretende-se falar sobre a importância de integrar a arte na formação escolar e extracurricular, desde a infância.





A nota explica que as atividades são gratuitas, à exceção das sessões de cinema. Devido à lotação limitada dos espaços, é necessário realizar uma inscrição prévia, através do email info@vagapdl.org.